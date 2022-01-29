«От отчаяния»: Шепелев рассказал о неудачном юношеском браке

Фото: instagram/dmitryshepelev

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который до сих пор не зарегистрировал отношения с дизайнером Екатериной Тулуповой, признался, что не относится серьезно к штампу в паспорте, и рассказал о своем неудачном юношеском опыте женитьбы.

По его словам, первый и единственный раз в жизни он женился в 20 лет на девушке, с которой его связывали длительные отношения.

— Она не скрывала, что хочет замуж и детей. Я не скрывал, что думаю только о карьере. Наверное, от отчаяния она и ее родители не придумали ничего лучше, кроме как сказать, что если мы не поженимся, то ее после окончания университета вышлют по распределению далеко от Минска. Я поверил… — написал Шепелев на своей странице в социальной сети Instagram.

Он отметил, что их роспись в ЗАГСе прошла «формально и сухо, без фотографов, свидетелей и колец». Спустя несколько недель телеведущему предложили работу в Киеве. Он ответил согласием. После отъезда в украинскую столицу Шепелев больше никогда не встречался с законной супругой.

— Я уверен, что отметка в паспорте не имеет ровно никакого значения. После этого в моей жизни были очень счастливые отношения, и я твердо знаю, что свадьба не смогла бы сделать их еще лучше. И да! Мы с Катей обязательно сыграем свадьбу. Но не потому, что имеем сомнения. Мы сделаем это, когда будем принадлежать себе чуть больше, чем сейчас, — заключил шоумен.

Напомним, отношения Шепелева с Тулуповой длятся более пяти лет. Пара воспитывает троих детей: сына Шепелева от певицы Жанны Фриске Платона, дочку дизайнера от предыдущих отношений и общего сына Тихона, который появился на свет в 2021 году.

До этого телеведущий опубликовал трогательное видео. На кадрах он ведет малыша за ручки. Тихон сделал первые шаги с помощью папы.