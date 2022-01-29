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Два человека пострадали при пожаре в квартире на юге Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в квартире на юге Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Дорожная улица, 28к1 Карта всех событий

Спасателям удалось ликвидировать пожар в квартире многоэтажного жилого дома в Чертанове Южном. В результате инцидента пострадали два человека. Об этом в субботу, 29 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Спасатели вывели из огня 12 человек. Трем из них потребовалась медицинская помощь.

В пресс-службе МЧС по Москве рассказали подробности инцидента. В ведомстве отметили, что сообщение о пожаре на улице Дорожной, дом 28, корпус 1, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС 29 января в 16:56. По данным спасателей, из 12 спасенных человек — один ребенок.

— Принятыми мерами в 17 часов 29 минут пожар был локализован, а 18 часов 15 минут — ликвидирован, — заключили в МЧС.

Видео с места событий опубликовали в Сети.

Видео: Telegram / Новости Москвы

До этого сообщалось, что открытое возгорание случилось в квартире на девятом этаже 12-этажного дома по адресу улица Дорожная, 28, корпус 1. Открытый огонь виден из трех окон помещения.

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