Квартира загорелась в многоэтажке на юге Москвы

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Дорожная улица, 28к1 Карта всех событий

В столичном районе Чертаново Южное произошел пожар в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Об этом в субботу, 29 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, открытое возгорание случилось в квартире на девятом этаже 12-этажного дома по адресу улица Дорожная, 28, корпус 1. Открытый огонь виден из трех окон помещения.

По предварительным данным, в квартире находятся три человека.

Позже стало известно, что из огня удалось спасти девять человек. Их всех проверяют медики скорой помощи.

До этого сообщалось о крупном пожаре в поселке Плесецк Архангельской области, в котором погибли пять человек, включая четырех детей. Возгорание случилось в квартире на втором этаже деревянного жилого дома. Первые пожарные бригады прибыли к нему через пять минут после сообщения о происшествии. Из дома самостоятельно выбрались 15 человек. Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в пределах одной квартиры. Его площадь составила пять квадратных метров. Причины случившегося уточняются.

28 января пожар произошел в помещении ресторана, расположенного в доме 12, строение 1, на улице Большая Никитская. Предварительная причина пожара — «вспышка» жировых отложений.