Пожар произошел в ресторане на Большой Никитской улице

Фото: Прокуратура Москвы

Россия, Москва, Большая Никитская улица, 12с1 Карта всех событий

В помещении ресторана, расположенного в центре столицы, произошел пожар. Об этом в пятницу, 28 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», возгорание произошло в доме 12, строение 1, на улице Большая Никитская. Предварительная причина пожара — «вспышка» жировых отложений.

— Огонь на площади 10 квадратных метров. Людей эвакуировали из здания, — заключил источник «ВМ».

Видео: Прокуратура Москвы

В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что в связи с инцидентом организована проверка.

— В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности, и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

Днем ранее на стройплощадке недалеко от делового центра «Москва-Сити» произошел пожар. Вскоре его потушили. Сведений о пострадавших не поступало.