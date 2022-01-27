Пожар произошел на стройплощадке недалеко от «Москвы-Сити». Видео

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Филёвская улица, 4 Карта всех событий

На стройплощадке недалеко от делового центра «Москва-Сити» произошел пожар. В настоящее время возгорание ликвидировано. Об этом в четверг, 27 января, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в доме № 4 по Большой Филевской улице поступило в 13:38. На месте происшествия горел строительный мусор. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

— В 14:13 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало, — заключил собеседник «ВМ».

В Сети появилось видео с места пожара.

Видео: Telegram / ЧП Москва

В среду, 26 января, было зафиксировано возгорание в частном доме на территории Новой Москвы. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Из горящего дома были эвакуированы четыре человека, также при пожаре был обнаружен один пострадавший.

2 января один человек пострадал при пожаре в частном доме в СНТ «Десна» в ТиНАО.