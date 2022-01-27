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Пожар произошел в частном доме в Новой Москве

Виктория Храменкова

Происшествия
Пожар произошел в частном доме в Новой Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В среду, 26 января, было зафиксировано возгорание в частном доме на территории Новой Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что пожар произошел по адресу: деревня Ожигово, дом 72. Площадь возгорания составляет 80 квадратных метров.

— Из горящего дома было эвакуировано четыре человека, а также при пожаре был обнаружен один пострадавший, — передает источник.

В воскресенье, 23 января, стало известно, что спасатели ликвидировали открытое горение в ресторане в подмосковном поселке Андреевка.

2 января один человек пострадал при пожаре в частном доме в СНТ «Десна» в ТиНАО. Позже огонь удалось ликвидировать.

Также 21 января пожар произошел в жилом доме на Чертановской улице. Возгорание произошло в квартире на шестом этаже.

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