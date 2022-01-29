Почти две тысячи студентов прошли практику на предприятиях ЖКХ Москвы

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Около двух тысяч студентов прошли практику на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства Москвы в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

В ведомстве отметили, что наибольшая востребованность специалистов наблюдалась в сферах водоснабжения, теплоэнергетики и эксплуатации автомобильных дорог. Самыми популярными профессиями стали диспетчер, инженер-энергетик, инженер-проектировщик и электромонтер.

Студенты МГТУ «СТАНКИН», НИУ МГСУ, Российского университета транспорта (МИИТ), РХТУ имени Д.И. Менделеева, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, МАДИ, РУДН, МФЮА и других вузов могли получить опыт в таких организациях, как АО «МОСГАЗ», АО «ОЭК», АО «Мосводоканал», ГБУ «Автомобильные дороги», ПАО «Мосэнерго», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «МОЭК», ГБУ «Озеленение».

— Записаться на стажировку можно через отдел практики в вузах и на сайтах некоторых наших компаний, — говорится в сообщении Telegram-канала комплекса.

В ведомстве отметили, что в прошлом году после прохождения практики почти 90 человек получили работу в компаниях ЖКХ.

До этого сообщалось, что за 2021 год кафедра КЖГТ «Эксплуатация подвижного состава железных дорог» разработала программу «Карьерный экспресс», а практику в компании прошли 172 студента Колледжа железнодорожного транспорта.