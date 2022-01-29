Глава бывшей партии Меркель назвал две ошибки Запада в отношении России

Фото: Pixabay

Попытка отключить Россию от платежной системы SWIFТ обернется негативными последствиями для самого Евросоюза. Такое мнение высказал Фридрих Мерц, возглавляющий оппозиционную немецкую партию Христианско-демократический союз.

— Таким образом, мы сами себе сильно навредим, — заявил политик в интервью Die Welt

По его мнению, отключение РФ от SWIFT может привести к крушению системы и вероятности перехода на китайский аналог.

Еще одной ошибкой Запада в отношении Москвы Мерц назвал попытку подписать с Украиной соглашение об ассоциации, нарушающее торговые договоренности между соседними государствами.

— Мы в ЕС должны уважительно относиться к тому, что страны, которые, к примеру, заключают соглашения об ассоциации или свободной торговле с Европейским союзом, могут в то же время иметь обязательства перед другими экономическими зонами, — объяснил он свою позицию.

25 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае якобы возможного вторжения российских войск на Украину Великобритания и Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность отключения России от SWIFT.