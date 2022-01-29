Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Глава бывшей партии Меркель назвал две ошибки Запада в отношении России

Анастасия Колоскова

В мире
Глава бывшей партии Меркель назвал две ошибки Запада в отношении России
Фото: Pixabay

Попытка отключить Россию от платежной системы SWIFТ обернется негативными последствиями для самого Евросоюза. Такое мнение высказал Фридрих Мерц, возглавляющий оппозиционную немецкую партию Христианско-демократический союз.

— Таким образом, мы сами себе сильно навредим, — заявил политик в интервью Die Welt

По его мнению, отключение РФ от SWIFT может привести к крушению системы и вероятности перехода на китайский аналог.

Еще одной ошибкой Запада в отношении Москвы Мерц назвал попытку подписать с Украиной соглашение об ассоциации, нарушающее торговые договоренности между соседними государствами.

— Мы в ЕС должны уважительно относиться к тому, что страны, которые, к примеру, заключают соглашения об ассоциации или свободной торговле с Европейским союзом, могут в то же время иметь обязательства перед другими экономическими зонами, — объяснил он свою позицию.

25 января премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в случае якобы возможного вторжения российских войск на Украину Великобритания и Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность отключения России от SWIFT.

Читайте также:
Евросоюз Россия Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте