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Стало известно, когда дом Анны Монс откроют для посещений

Анастасия Колоскова

Город
Стало известно, когда дом Анны Монс откроют для посещений
Фото: www.wikimedia.org
Россия, Москва, Бауманская улица, 53с8 Карта всех событий

Дом Анны Монс на Бауманской улице, который является объектом культурного наследия, откроется для посетителей после завершения необходимых работ. Об этом в субботу, 29 января, сообщили в столичном департаменте культурного наследия.

В ведомстве отметили, что дни, периодичность и другие условия доступа в любой объект культурного наследия, в том числе и дом Анны Монс, закрепляются в его охранном обязательстве.

— После проведения всех необходимых противоаварийных и реставрационных работ в доме Анны Монс, жители и гости Москвы безусловно смогут посетить этот памятник архитектуры, — передает сообщение Мосгорнаследия РИА Новости.

В департаменте уточнили, что обычно доступ открывается в период проведения в столице Дней исторического и культурного наследия, что согласовывается с собственником здания. Такие дни каждый год отмечаются с 18 апреля (Международный день охраны памятников и достопримечательных мест) по 18 мая (Международный день музеев).

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин рекомендовал властям Москвы обеспечить визуальный и непосредственный доступ к объекту культурного наследия — дому Анны Монс на Бауманской улице. Соответствующая рекомендация в субботу, 29 января, опубликована в перечне поручений президента на сайте Кремля.

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