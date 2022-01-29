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Глава МИД Украины заявил о новой стратегии для «противодействия России»

Анастасия Колоскова

В мире
Глава МИД Украины заявил о новой стратегии для «противодействия России»
Фото: mfa.gov.ua

«Челночную дипломатию» времен «холодной войны» сменила сетевая дипломатия с центром в Киеве. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сравнив дипломатию государства с современным гаджетом.

Он отметил, что в настоящее время дипломатия «на сверхвысокой скорости» одновременно решает ряд задач, «сохраняя незыблемый вид». Результатом такой работы, по его словам, стал «очень высокий уровень международной поддержки Украины».

— Западный демократический мир сегодня говорит с агрессивной Россией единым голосом, — пишет глава МИД в колонке издания «НВ».

Он добавил, что у Украины «есть продуманная дипломатическая стратегия противодействия российской эскалации», куда добавлен новый пункт — помощь для сохранения экономической и финансовой стабильности государства.

Министр сообщил, что страна провела «сотни переговоров по воплощению этого пакета». К результатам этой работы он отнес самолеты от союзников Украины, а также согласие между США, Великобританией, Канадой и ЕС в вопросе санкций по отношению к России.

Глава украинской дипмиссии вспомнил период «холодной войны», когда работала «так называемая челночная дипломатия», при которой дипломаты курсировали между конфликтующими сторонами.

— Сегодня мир изменился, скорость процессов выше, а конфигурация сил на европейском континенте совсем другая. Украина теперь по другую сторону занавеса... Россия не хочет садиться за стол переговоров с Украиной? О'кей, на смену «челночной дипломатии» запустится сетевая дипломатия с центром в Киеве. Она предполагает интенсивное согласование позиций партнеров в рамках международной коалиции по сдерживанию России, тесную координацию с Украиной до и после контактов с россиянами, — заключил Кулеба.

До этого Фридрих Мерц, возглавляющий оппозиционную немецкую партию Христианско-демократический союз, назвал две ошибки Запада в отношении России. К ним он отнес попытку отключить Россию от платежной системы SWIFТ и попытку подписать с Украиной соглашение об ассоциации, нарушающее торговые договоренности между Москвой и Киевом.

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