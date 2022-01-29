Москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В ближайшие несколько дней жителей столицы ждет облачная погода, местами с небольшим снегопадом. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, в воскресенье температура в дневное время будет держаться в диапазоне минус два–четыре градуса. Ночью в Москве похолодает до минус шести.

В первый день рабочей недели, 31 января, температура воздуха составит от одного до трех градусов ниже нуля. Ночью столбики термометров опустятся до минус четырех градусов.

Февраль принесет в столицу похолодание. Днем во вторник и в среду в Москве будет минус три–восемь градусов мороза. Ночью 2 февраля температура воздуха опустится до минус десяти градусов.

До этого сообщалось, что в столичном регионе до 31 января объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Синоптики отметили, что предупреждение действует из-за сильного ветра, метели и образования гололедицы на улицах Москвы и городов Подмосковья. Опасность гололедицы сохранится до 13:00 31 января. Угроза метели и порывов ветра до 17 метров в секунду продлится в период с 5:00 до 15:00 30 января.