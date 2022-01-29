Собчак проговорилась о романе Лепса с Барановской

Фото: roscongress / Елена Разина

Телеведущая Ксения Собчак в эфире Первого канала рассказала о личной жизни популярного певца Григория Лепса, который в конце прошлого года развелся с женой.

Вопрос о статусе артиста в настоящее время Собчак задал Иван Ургант.

— Но он не очень сейчас холостой. Ты-то должен знать слухи Первого канала, с кем он встречается. Давай так, я тебе на ушко скажу, с кем он встречается, а ты, если захочешь, расскажешь всем, — ответила Собчак, которая провела новогодние праздники в одной компании с певцом.

Однако секрет не удалось утаить от зрителей, так как имя спутницы Лепса Собчак назвала с включенным микрофоном.

— С Барановской, — заявила журналистка.

20 декабря Лепс развелся со своей супругой Анной Шаплыковой, с которой прожил 20 лет. Брак был расторгнут в Хамовническом районном суде. Инициатором развода выступила жена музыканта. Лепс и Шаплыкова поженились в 2000 году, тогда та работала в подтанцовке у певицы Лаймы Вайкуле. У супругов трое детей: Ева, Николь и Иван.