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СМИ: Леди Гага станет главной героиней продолжения «Джокера»

Юлия Курганова

Общество
СМИ: Леди Гага станет главной героиней продолжения «Джокера»
Фото: instagram.com/ladygaga/?hl=ru /

О продолжении фильма «Джокер» с прошлого года ходило много слухов: то Тодд Филлипс закончил сценарий сиквела, то даже начал съемки — но подтверждений тому не было. Но теперь в СМИ появилась радостная новость для фанатов ленты с Хоакином Фениксом.

Инсайдер сайта DeuxMoi поделился подробностями кастинга на главную женскую роль в продолжении «Джокера». Феникс, по его словам, выступал за то, чтобы вместе с ним сыграла Руни Мара, но в результате фем-протагонистом станет Леди Гага.

Неизвестно, идет ли речь о том, чтобы Гага стала Харли Квин вместо Марго Робби из киновселенной DC, или же для нее пропишут совершенно новую роль, однако поклонники «Джокера» и певицы уже создали первый постер сиквела.

В прошлом году Леди Гага была номинирована на «Золотой глобус — 2022». Отмечается, что она представлена в категории «Лучшая актриса». Гага номинирована на «Золотой глобус» за роль Патриции Реджани в фильме Ридли Скотта «Дом Gucci».

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