Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Трамп назвал неудачным телефонный разговор Байдена и Зеленского

Михаил Алимов

В мире
Трамп назвал неудачным телефонный разговор Байдена и Зеленского
Фото: Whitehouse

Телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского вышел неудачным, даже если половина того что рассказывают про него окажется правдой. Об этом заявил экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп на митинге в Техасе.

Как сообщают в СМИ, президенты разошлись во мнениях по оценке «угрозы» нападения России на Украину.

— Если даже половина из того, что говорят (правда — прим. «ВМ»), это не был удачный звонок. Президент Украины вроде бы говорил ему (Байдену — прим. «ВМ»): «Успокойся, просто успокойся. Я думаю, у нас все в порядке. Просто успокойся». Вы можете в это поверить?, — передает его слова РИА Новости.

Также Трамп иронично высказался по поводу сына своего политического оппонента Хантера Байдена, который зарабатывает 83 тысячи долларов в месяц и подписал контракт на три миллиона долларов, хотя не разбирается в нефти. По его словам, с таким же успехом этим делом мог заниматься любой из присутствующих на митинге.

На том же митинге бывший президент США обвинил нынешнего американского лидера Джо Байдена в губительной политике. Трамп сказал, что Байден проявляет некомпетентность как глава государства. Трамп подчеркнул, что неэффективная политика приведет к новой войне.

Читайте также:
Джо Байден Дональд Трамп Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте