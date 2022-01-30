Трамп назвал неудачным телефонный разговор Байдена и Зеленского

Фото: Whitehouse

Телефонный разговор президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского вышел неудачным, даже если половина того что рассказывают про него окажется правдой. Об этом заявил экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп на митинге в Техасе.

Как сообщают в СМИ, президенты разошлись во мнениях по оценке «угрозы» нападения России на Украину.

— Если даже половина из того, что говорят (правда — прим. «ВМ»), это не был удачный звонок. Президент Украины вроде бы говорил ему (Байдену — прим. «ВМ»): «Успокойся, просто успокойся. Я думаю, у нас все в порядке. Просто успокойся». Вы можете в это поверить?, — передает его слова РИА Новости.

Также Трамп иронично высказался по поводу сына своего политического оппонента Хантера Байдена, который зарабатывает 83 тысячи долларов в месяц и подписал контракт на три миллиона долларов, хотя не разбирается в нефти. По его словам, с таким же успехом этим делом мог заниматься любой из присутствующих на митинге.

На том же митинге бывший президент США обвинил нынешнего американского лидера Джо Байдена в губительной политике. Трамп сказал, что Байден проявляет некомпетентность как глава государства. Трамп подчеркнул, что неэффективная политика приведет к новой войне.