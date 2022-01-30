Трамп заявил, что политика Байдена приведет к третьей мировой войне

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в субботу, 29 января, выступая перед своими единомышленниками в Конро в штате Техас, обвинил нынешнего американского лидера Джо Байдена в губительной политике.

Бывший президент США сказал, что Байден проявляет некомпетентность как глава государства. Трамп подчеркнул, что неэффективная политика приведет к новой войне.

— Слабость и некомпетентность Байдена создает реальную угрозу третьей мировой войны, — заявил он.

Экс-глава Белого дома отметил, что в период президентства Байдена число запусков ракет со стороны КНДР увеличилось до рекордных показателей. Также он указал на слабое управление выводом американских войск из Афганистана, сообщает ТАСС.

Республиканцы поддержали Трампа в качестве возможного кандидата на выборах 2024 года. На 24 января он лидировал по популярности среди всех кандидатов на пост президента на выборах 2024 года от Республиканской партии. Согласно опросу, Дональд Трамп получил явное преимущество — 57 процентов поддержки избирателей-республиканцев.