Пятнадцать коммуникационных коллекторов отремонтируют в Москве в 2022 году

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Столичный комплекс городского хозяйства в текущем году проведет ремонт 15 коммуникационных коллекторов. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— В городе ведется комплексная планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. В этом году запланированы мероприятия по ремонту, реконструкции и модернизации 15 таких сооружений общей протяженностью более 31 километра, — рассказал заммэра.

По его словам, капремонт коснется восьми коллекторов, среди которых «Осенний», «Строгино», «Бахрушинский» и «Моховой».

— Проведем работы по восстановлению разрушенного слоя бетона, гидроизоляции строительных конструкций, антикоррозийной защиты арматуры. Обновим дренажные системы, выполним комплекс мероприятий, направленных на продление сроков эксплуатации несущих конструкций объектов, — отметил Петр Бирюков.

Будут модернизированы пять коллекторов, в том числе такие крупные и значимые для столицы как «Ярцевский» и «Можайский».

Глава Комплекса городского хозяйства назвал московское коллекторное хозяйство уникальным подземным городом, у которого нет аналогов во всем мире по протяженности, разветвленности сети и компактности коммуникаций. Его общая протяженность составляет 800 километров, напомнил он.

Ранее Петр Бирюков рассказал, что с прошлого года специалисты Комплекса городского хозяйства благоустроили территории возле 35 московских поликлиник, в которых подошел к концу капитальный ремонт.