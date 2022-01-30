Москвичи более 150 тысяч раз воспользовались сервисами инвестпортала в 2021 году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

За 2021 год электронными сервисами инвестиционного портала столицы воспользовались более 150 тысяч раз. В них включены подача заявок на получение разных статусов, льготных займов от города и многие другие.

— Инвестиционный портал Москвы давно стал не просто информационной платформой, а полноценным виртуальным офисом инвестора. Сегодня здесь работают 30 онлайн-сервисов, помогающих вести инвестиционную деятельность в Москве. Их популярность растет: в прошлом году инструментами портала предприниматели воспользовались 151 тысячу раз, тогда как за 2020-й — 95 тысяч. А всего почти за восемь лет работы сайта цифровыми сервисами воспользовались более 450 тысяч раз, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Самой популярной услугой стала электронная запись на осмотр объекта торгов. Также пользователям много раз помогали линия прямых обращений, подача заявки на ознакомление с конкурсной документацией и сервисы по получению различных преференций от Москвы — вроде присвоения статуса резидента ОЭЗ «Технополис «Москва».

— Наиболее популярные сервисы инвестиционного портала доступны пользователям в мобильном приложении. Это позволяет предпринимателям пользоваться основными возможностями, которые предоставляет город, в удобном формате в любое время и в любом месте, — отметил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По его словам, приложение скачали за 2021 год более 7,6 тысячи раз. Для авторизации в нем не требуется отдельного аккаунта: можно зайти в него с помощью Mos.ID.

Как сообщил директор городского агентства управления инвестициями Артем Барашев, большой популярностью у посетителей сайт пользуется сервис «Московский инвестор». За год им воспользовались более 1,2 тысячи раз, передает официальный сайт мэра Москвы.

В ноябре сообщалось, что на инвестиционном портале Москвы представлено около 70 свободных производственных площадок для бизнесменов. По словам руководителя московского департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, инвестпортал открывает перед предпринимателями много новых возможностей.