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Бейдер защитил титул в тяжелом весе на Bellator 273 в поединке против россиянина Молдавского

Михаил Алимов

Спорт
Бейдер защитил титул в тяжелом весе на Bellator 273 в поединке против россиянина Молдавского
Фото: instagram/bellatormma

В финальном поединке турнира Bellator 273 за чемпионский титул в тяжелом весе сражались 38-летний боец из США Райан Бейдер (28-7 MMA, 6-2 BMMA) и 29-летний россиянин Валентин Молдавский (11-1 MMA, 6-0 BMMA). На стадионе «Футпринт центр» победа единогласным решением судей отошла американскому спортсмену.

Все пять раундов остались за бойцом из США. Счет 48-47, 48-47, 48-47, передает «Чемпионат.com».

Таким образом Бейдер защитил титул, победив временного чемпиона Молдавского.

23 января главный поединок турнира UFC 270 состоялся в Анахайме. Фрэнсин Нганну одолел Сирила Гана и защитил титул чемпиона в тяжелом весе. В бою было пять раундов, по итогам которых единогласным решением судей победил камерунский спортсмен. Результаты 48-47, 48-47, 49-46. При этом Ган потерпел свое первое поражение в карьере. Для Нганну этот бой стал первой защитой титула, который он получил в марте 2021 после победы над Стипе Миочичем.

В декабре бразилец Чарльз Оливейра победил американца Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 269, защитив тем самым свой титул чемпиона UFC в легком весе. В третьем раунде Оливейра взял противника на удушающий прием и победил. Это была его первая защита титула чемпиона. На счету 32-летнего бразильца 32 победы и восемь поражений в ММА, у 32-летнего Порье 28 побед и семь поражений.

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