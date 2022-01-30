«Орган — мишень»: врач назвала наиболее уязвимую к коронавирусу часть организма

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Наиболее сильно страдающий из-за коронавируса орган человека — это легкие. Об этом заявила главврач Московской городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова.

— Самый главный орган-мишень — это легкие. И хотя уже сейчас известно, что штамм «омикрон» значительно реже вызывает пневмонию, и мы это видим в нашем амбулаторном КТ-центре, но одним из осложнений может быть коронавирусная пневмония. И отдаленные последствия, которые связаны с коронавирусной пневмонией, — рассказала она в беседе с Lenta.ru.

Также COVID-19 может вызвать тромботические расстройства. Причиной этому становится увеличение вязкости крови, что ведет к инсульту. Чтобы легче перенести болезнь, врач рекомендует вакцинироваться. По ее словам, вакцинированные из так называемых групп риска, включая пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, переносят коронавирус намного легче, чем те, кто от прививки отказался.

До этого заместитель главы по клинической работе НИИ эпидемиологии имени Г. Н Габричевского при Роспотребнадзоре Татьяна Руженцова рассказала, что одним из симптомов новой мутации коронавирусной инфекции «омикрон» может стать сыпь и раздражение на коже. Она отметила, что в отдельных случаях кожные симптомы сопровождаются отечностью и зудом. По словам специалиста, для лечения этих признаков следует использовать обычную терапию против коронавируса.