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Назван необычный симптом «омикрона»

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Назван необычный симптом «омикрона»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Одним из симптомов новой мутации коронавирусной инфекции «омикрон» может стать сыпь и раздражение на коже. Об этом в субботу, 29 января, рассказала заместитель главы по клинической работе НИИ эпидемиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

— Сыпь может проявиться в виде розоватых, красноватых или синеватых пятен, иногда — в виде бугорков или пузырьков, напоминающих потницу. У некоторых пациентов сыпь похожа на крапивницу, — приводит слова медика «Российская газета».

Она отметила, что в отдельных случаях кожные симптомы сопровождают отечность и зуд. По словам специалиста, для лечения этих признаков следует использовать обычную терапию против коронавируса.

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Накануне врач-терапевт Марина Астафьева рассказала, что двумя наиболее частыми симптомами заболевания штаммом коронавируса «омикрон» являются головная боль и астения.

До этого иммунолог Николай Крючков сообщил, что проблемы неврологического характера могут появиться у переболевших штаммом коронавируса «омикрон». Также могут развиться респираторные, сердечно-сосудистые заболевания, но, скорее всего, чаще проявятся проблемы с центральной нервной системой. Ухудшится сон, появится туман в голове, усилятся головные боли, вегетативные расстройства, повысится тревожность, переходящая в клиническую депрессию.

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