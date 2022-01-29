Врач назвала два наиболее частых симптома «омикрона»

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Двумя наиболее частыми симптомами заболевания штаммом коронавируса «омикрон» являются головная боль и астения. Об этом в субботу, 29 января, заявила врач-терапевт Марина Астафьева.

— При попадании в клетку любой вирус начинает выделять токсины, которые отравляют организм. Мы сразу можем заметить у себя слабость, астению, ломку в костях, головные боли. Боли вообще могут быть везде, самые разнообразные, — рассказала она телеканалу «Звезда».

При этом симптомы могут сохраниться и после выздоровления. Поэтому необходимо дать организму отдохнуть некоторое время. Включить в распорядок профилактические мероприятия и не пытаться сразу вернуться в прежний ритм. Также она предупредила, что у заразившихся коронавирусом могут обостриться хронические заболевания.

Накануне иммунолог Николай Крючков сообщил, что проблемы неврологического характера могут появиться у переболевших штаммом коронавируса «омикрон». Также могут развиться респираторные, сердечно-сосудистые заболевания, но, скорее всего, чаще проявятся проблемы с центральной нервной системой. Ухудшится сон, появится туман в голове, усилятся головные боли, вегетативные расстройства, повысится тревожность, переходящая в клиническую депрессию.

Также телеведущий и врач Александр Мясников описал способы лечения при появлении первых симптомов штамма коронавируса «омикрон». При повышении температуры до 38 градусов и выше следует принимать парацетамол, посоветовал он. Максимальная дозировка препарата, по его словам, не должна превышать три грамма в сутки.