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«Пострадал ребенок»: стали известны подробности взрыва газа в Серпухове

Михаил Алимов

Происшествия
«Пострадал ребенок»: стали известны подробности взрыва газа в Серпухове
Фото: ГСУ СК России по Московской области

Взрыв газа в частном доме в Серпухове мог произойти из-за неисправной тепловой пушки. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщил телеканал РЕН ТВ.

По данным СМИ, в доме проживало две семьи. Один из жильцов делал ремонт и хотел просушить стену с помощью газовой тепловой пушки. Как только он включил ее, в здании прогремел взрыв, разнесший половину дома. Отмечается, что всех пострадавших доставили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе регионального СК, по факту взрыва организована проверка.

— 30 января утром в Серпухове в частном жилом доме произошел хлопок газа, что повлекло обрушение стен помещения. В результате травмы получили три человека, в том числе ребенок 2011 года рождения (ушиб головы). Погибших нет, — говорится в сообщении.

На месте работают следователи и другие эксперты, которые устанавливают точные обстоятельства произошедшего.

В 08:48 30 января в МЧС поступил сигнал о взрыве по адресу Московская область, Серпухов, поселок Большевик, улица Карпова, дом 26. По данным ведомства, после взрыва пожара не произошло. Пострадавших госпитализировали.

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