«Разрушена половина дома»: три человека пострадали при взрыве газа в Серпухове

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

В частном жилом доме в подмосковном Серпухове произошел взрыв бытового газа. Три человека пострадали. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

— В 08:48 поступил сигнал по адресу Московская область, Серпухов, поселок Большевик, улица Карпова, дом 26. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что произошел хлопок газа, разрушена половина дома, — передает сообщение ТАСС.

По данным ведомства, после взрыва пожара не произошло. Пострадавших госпитализировали. В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.

11 января взрыв газа произошел в жилом доме в Южно-Сахалинске, один человек погиб. Инцидент случился на улице Южно-Сахалинской, дом 19. В мэрии Южно-Сахалинска также уточнили, что на месте работали сотрудники МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», они ликвидировали последствия взрыва газового котла.

30 декабря один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Туапсе.