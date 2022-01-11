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Один человек погиб при взрыве газа в Южно-Сахалинске

Юлия Курганова

Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа в Южно-Сахалинске
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Взрыв газа произошел в жилом доме в Южно-Сахалинске, один человек погиб. Об этом сообщили во вторник, 11 января, в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Инцидент случился на улице Южно-Сахалинская, 19. В настоящее время идет эвакуация жителей.

В мэрии Южно-Сахалинска также уточнили, что на месте работают сотрудники МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», они ликвидируют последствия взрыва газового котла, сообщает РИА Новости.

30 декабря один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Туапсе. В пятиэтажном доме в Туапсе произошел хлопок газа, один человек пострадал.

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