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Будет властвовать циклон «Надя»: синоптик сообщил о погодных аномалиях на следующей неделе

Рафаэль Залян

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Общество
Будет властвовать циклон «Надя»: синоптик сообщил о погодных аномалиях на следующей неделе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москву в начале февраля ожидает период затяжных снегопадов. Столица окажется в эпицентре циклона «Надя», что принесет обильные осадки и сугробы. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, наступившие временное потепление и затишье в атмосфере будут непродолжительными — уже с понедельника на столичный регион обрушится снегопад:

— В ночь на 31 января столбики термометра опустятся до минус 2–4 градусов, днем потеплеет до нуля градусов, ветер будет дуть юго-восточный, умеренный.

В первый день февраля, по словам синоптика, Москва окажется в снежном плену. Так, в городе ожидаются сильные осадки и туман. Температурные показатели сохранятся на уровне прошлых суток: ночью и днем столбики термометров будут колебаться в пределах от нуля до минус 2 градусов, ветер — западный, умеренный.

В этот период над Москвой будет властвовать циклон «Надя», который вместе с воздушными массами прибудет в город со стороны Северной Атлантики. Именно он, по словам собеседницы «ВМ», принесет метели, снег и ветер.

В среду, 2 февраля, в столице ожидаются переменная облачность, сильный снег и туман. В ночные часы похолодает до минус 3–5 градусов, днем столбики термометров достигнут минус 2 градусов.

В ночь на 3 февраля резко похолодает до минус 14 градусов. А вот днем, как уточнила эксперт, воздух в столичном регионе прогреется до 2–4 градусов с отрицательным показателем.

В конце рабочей недели к обильным снегопадам присоединится резкое похолодание:

— 4 и 5 февраля в городе ожидается снегопад, местами — дымка. В ночь пятницы температура в городе упадет до минус 16 градусов. Днем, конечно, потеплеет до минус 6–8 градусов, но по ощущениям будет холоднее еще на два градуса.

А вот ночь субботы, заметила Позднякова, станет самой холодной на предстоящей неделе: Москву ждут двадцатиградусные морозы. Днем ситуация улучшится: столбики термометров покажут 8–10 градусов с отметкой «минус».

В заключение эксперт отметила, что за неделю в столице выпадет половина месячной нормы осадков. Собеседница «ВМ» также предупредила, что циклон «Надя» изменит атмосферное давление в городе, в результате чего показатели станут рекордно низкими.

Ртутные столбики упадут до аномальной отметки — 727 миллиметров. Это на 20 единиц ниже нормы, что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. При этом среднесуточная температура останется относительно теплой.

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