Сергей Собянин сообщил, что реконструкцию Южного речного вокзала завершат в этом году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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В столице уже в этом году планируют завершить работы по реконструкции Южного речного вокзала. Об этом в воскресенье, 30 января, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

— В этом году заработает один из главных речных вокзалов Москвы — Южный. У него непростая история. Его несколько раз переносили в разные места. В 1985 году, наконец, появилось постоянное здание на берегу Нагатинской поймы. Но в 90-е популярность речных круизов упала, вокзал сдали в аренду под офисы и магазины, а территория была труднодоступной, — рассказал мэр.

Его реконструкция началась после того, как городское правительство получило здание в собственность. Недалеко от него открылись станция метро «Технопарк» и парк развлечений «Остров Мечты». Рядом планируются масштабная застройка и новая остановка маршрута регулярного водного транспорта. Он будет связан с ЗИЛом и Печатниками. Отсюда можно будет отправиться в круиз до Рязани, Коломны и других городов Центральной России.

— К осени мы планируем завершить первый этап работ: реконструкцию вокзала, благоустройство прилегающей к нему территории и набережной. После ввода коммерческой застройки рядом с вокзалом к 2023 году будет благоустроена оставшаяся территория, — рассказал Собянин.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что в столице почти завершены работы по реконструкции стадиона «Москвич». Сооружение обновлено более чем на 90 процентов.

В ближайшее время должны завершить всю внутреннюю отделку, а весной специалисты закончат с покрытием беговых дорожек, устройством газонов и благоустройством территории. После завершения реконструкции вместимость стадиона увеличится на 20 процентов и составит 4,2 тысячи мест. Также там можно будет проводить профессиональные футбольные матчи. Будет место и для легкоатлетических турниров.