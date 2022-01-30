Гинцбург не уверен, что пандемия коронавируса завершится «омикроном»

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Штамм коронавируса «омикрон» необязательно станет последним масштабно распространившимся во время пандемии. Об этом в воскресенье, 30 января, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Не берусь утверждать, что это — финальная стадия (пандемии коронавируса — прим. «ВМ»). Это было бы совершенно неправильно. Мы сейчас с вами разговариваем, а в это время возникают бесконечные количества новых вариантов COVID-19. Пока мы только боремся с последствиями, начинаем тушить пожар, когда этот пожар уже горит, — передает его слова ТАСС.

Он также заявил, что ревакцинированные препаратом «Спутник Лайт» в течение трех месяцев имеют полную защиту от «омикрона»: у всех участников специального исследования обнаружены вирусонейтрализующие антитела. Среди вакцинированных «Спутником V» антитела имелись у 75 процентов участников.

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До этого главврач Московской городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова заявила, что наиболее сильно страдающий из-за коронавируса орган человека — это легкие. COVID-19 может вызвать пневмонию. Кроме того, врачи наблюдают и тромботические расстройства. Причиной этого становится увеличение вязкости крови, что ведет к инсульту. Чтобы легче перенести болезнь, врач рекомендует вакцинироваться. По ее словам, вакцинированные из так называемых групп риска, включая пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, переносят коронавирус намного легче, чем те, кто от прививки отказался.