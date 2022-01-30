Врачи обнаружили ведущее к тромбозу последствие штамма COVID-19 «омикрон»

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Аберрантная гиперкоагуляционная реакция может появится у перенесших штамм коронавируса «омикрон» пациентов. При таком недуге кровь начнет сгущаться. Такое мнение выразил профилактолог Сергей Токарев в воскресенье, 30 января.

Эксперт подчеркнул, что такое последствие образуется вне зависимости от тяжести перенесенного COVID-19. Однако риск сгущения крови зависит от пола, возраста и сопутствующих болезней пациента. При этом на данном этапе реакция организма на «омикрон» находится в стадии изучения, поэтому нельзя сказать, что недуг ожидает всех переболевших.

— Пока преждевременно тут же бежать за антикоагулянтами, так как, например, Американское общество гематологов уже высказалось против назначения такой терапии после выписки из стационара, — пояснил Токарев.

Профилактолог добавил, что такие же реакции наблюдались и у зараженных штаммом «дельта». Однако данная мутация коронавируса была более агрессивной.

— При «омикроне» тяжелых форм относительно меньше, а системные нарушения есть, — цитирует «Пятый канал» его слова.

Накануне врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что здоровый и подвижный человек менее подвержен постковидному синдрому, чем пациент с хроническими заболеваниями и ведущий малоподвижный образ жизни.