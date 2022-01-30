Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врачи обнаружили ведущее к тромбозу последствие штамма COVID-19 «омикрон»

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врачи обнаружили ведущее к тромбозу последствие штамма COVID-19 «омикрон»
Фото: Pixabay

Аберрантная гиперкоагуляционная реакция может появится у перенесших штамм коронавируса «омикрон» пациентов. При таком недуге кровь начнет сгущаться. Такое мнение выразил профилактолог Сергей Токарев в воскресенье, 30 января.

Эксперт подчеркнул, что такое последствие образуется вне зависимости от тяжести перенесенного COVID-19. Однако риск сгущения крови зависит от пола, возраста и сопутствующих болезней пациента. При этом на данном этапе реакция организма на «омикрон» находится в стадии изучения, поэтому нельзя сказать, что недуг ожидает всех переболевших.

— Пока преждевременно тут же бежать за антикоагулянтами, так как, например, Американское общество гематологов уже высказалось против назначения такой терапии после выписки из стационара, — пояснил Токарев.

Профилактолог добавил, что такие же реакции наблюдались и у зараженных штаммом «дельта». Однако данная мутация коронавируса была более агрессивной.

— При «омикроне» тяжелых форм относительно меньше, а системные нарушения есть, — цитирует «Пятый канал» его слова.

Накануне врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что здоровый и подвижный человек менее подвержен постковидному синдрому, чем пациент с хроническими заболеваниями и ведущий малоподвижный образ жизни.

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Читайте также:
Врачи Коронавирус Штамм «омикрон»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте