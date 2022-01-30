Доктор Мясников объяснил, как избежать постковидного синдрома

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Здоровый и подвижный человек менее подвержен постковидному синдрому, чем пациент с хроническими заболеваниями и ведущий малоподвижный образ жизни. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, у синдрома нет определенного набора уникальных симптомов.

— После тяжелого гриппа, после тяжелой бактериальной инфекции, после любой тяжелой инфекционной болезни постинфекционные осложнения бывают всегда в том или ином проценте случаев. Ковид — не исключение. Так что не надо говорить, что именно ковид дает такое, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Восстановление организма зависит от формы болезни. После тяжелой пневмонии организм, естественно, будет восстанавливаться дольше, чем после легкого гриппа.

24 января психотерапевт, семейный психолог Евгений Кульгавчук рассказал, как справиться с постковидным синдромом.

До этого доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова сообщила, что штамм «омикрон» не приводит к тому, что COVID-19 прекращает взаимодействовать с нервной и кровеносной системами человека. Именно эти две системы чаще всего нарушаются, когда человек переболел коронавирусной инфекцией. Несмотря на то, что на сегодняшний день не фиксируются их нарушения, это не означает, что при «омикроне» последствий заболевания будет меньше, чем при других штаммах вируса.