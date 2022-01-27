Специалист оценила риски постковидного синдрома из-за «омикрона»

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Штамм «омикрон» не приводит к тому, что COVID-19 прекращает взаимодействовать с нервной и кровеносной системами человека. Об этом в четверг, 27 января, сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Именно эти две системы чаще всего нарушаются, когда человек переболел коронавирусной инфекцией. Несмотря на то, что на сегодняшний день не фиксируются их нарушения, это не означает, что при «омикроне» последствий заболевания будет меньше, чем при других штаммах вируса.

— Диагностировать постковидный синдром можно только через три месяца после перенесенного заболевания. Эти три месяца еще не прошли, поэтому у многих складывается неверное впечатление, что после «омикрона» постковидного синдрома нет, — объяснила специалист в беседе с радио Sputnik.

Также она подчеркнула, что снижение тяжести COVID-19 объясняется тем, что доля вакцинированных высока.

Помимо этого, эксперт заявила, что продолжительность заболевания коронавирусной инфекции при штамме «омикрон» осталась прежней.

— Большинство больных страдают пять-семь дней, более длительное течение — неблагоприятный признак. Женщины более подвержены развитию постковидных реакций. Это объясняют тем, что женщины более склонны к аутоиммунным реакциям, чем мужчины, — рассказала Баранова.

Для того, чтобы предотвратить распространение постковидного синдрома необходимо начинать восстановление метаболизма. В таком случае проявление симптомов будет меньше. Также очень важно не выходить на работу сразу после болезни, а занимать реабилитацией.

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