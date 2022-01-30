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В прокуратуре Москвы оценили геномную регистрацию всех трудовых мигрантов в России

Виктория Сикерина

Общество
В прокуратуре Москвы оценили геномную регистрацию всех трудовых мигрантов в России
Фото: Вечерняя Москва

Геномная регистрация всех трудовых мигрантов в России позволит существенно изменить ситуацию с преступностью и нарушением законодательства с их стороны на территории г. Такое мнение выразил прокурор Москвы Денис Попов в воскресенье, 30 января.

Глава столичного ведомства отметил, что в настоящий момент в случае нарушения закона мигрантов выдворяют, однако, после они снова возвращаются в РФ с новыми паспортами, именами и фамилиями.

По словам Попова, в минувшем году зафиксировали 800 подобных случаев,

— Кардинально изменить эту ситуацию сможет только геномная регистрация всех трудовых мигрантов, приезжающих в Москву. Это, кстати, позволит раскрыть и многие нераскрытые преступления прошлых лет, — подчеркнул он.

Однако не все мигранты, которые нарушили и продолжают нарушать закон, покидают страну. Так, в 2021 году сотрудники прокуратуры признали нежелательным пребывание в РФ 24 иностранцев, передает слова Попова «Российская газета».

До этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в целях борьбы с растущей преступностью среди мигрантов в РФ необходимо модернизировать миграционную политику и найти новый подход к данной проблеме.

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