Российский эксперт оценил скорость распространения штамма COVID-19 «омикрон»

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Инфицированный новым штаммом коронавируса «омикрон» человек может стать заразным уже через несколько часов. Об этом заявил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов в воскресенье, 30 января.

Он отметил, что предыдущие мутации COVID-19 распространялись в течение трех–четырех дней.

— Самое неприятное, что из-за его быстрого размножения вы уже можете стать распространителем вируса, не через три–четыре дня после заражения, а уже к вечеру, — уточнил специалист.

При этом «омикрон» более длительно выводится из организма, чем другие варианты заболевания. Этот процесс занимает порядка недели, добавил Семенов в эфире телеканала «Россия 1».

30 января директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что штамм коронавируса «омикрон» необязательно станет последним масштабно распространившимся во время пандемии. По его словам, ревакцинированные препаратом «Спутник Лайт» в течение трех месяцев имеют полную защиту от «омикрона»: у всех участников специального исследования обнаружены вирусонейтрализующие антитела. Среди вакцинированных «Спутником V» антитела имелись у 75 процентов участников.