Биатлонисты Бабиков и Буртасова завоевали золото в сингл-миксте на Чемпионате Европы

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Отечественные биатлонисты Антон Бабиков и Евгения Буртасова выиграли одиночную смешанную эстафету на чемпионате Европы. Соревнования состоялись в воскресенье, 30 января, в немецком Арбере.

В ходе состязания спортсмены воспользовались семью дополнительными патронами на восьми огневых рубежах, а также пробежали один штрафной круг. Финишировали биатлонисты с результатом 39 минут и 10,5 секунды.

Вторую строчку пьедестала заняли французские спортсмены Эмильен Клод и Лу Жанмоно с отставанием в одну минуту и 01,4 секунды.

Бронзу завоевали немцы Юстус Штрелов и Франциска Хильдебранд. Они финишировали с отставанием в одну минуту и 34,1 секунды.

Накануне Бабиков занял первое место в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходил в Антхольце. Спортсмен преодолел дистанцию за 49 минут 46,8 секунды с нулем промахов. Победа стала для него второй на этапах Кубка мира в карьере, до этого он побеждал в сезоне-2016/17 в гонке преследования в Эстерсунде. Второе место занял норвежец Тарьей Бе (отставание — 9,7 секунды), третьим стал россиянин Карим Халили (+48,5).