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Даниил Медведев прокомментировал проигрыш в финале Australian Open

Виктория Сикерина

Спорт
Даниил Медведев прокомментировал проигрыш в финале Australian Open
Фото: Twitter / Olympic Russia

Российский теннисист Даниил Медведев назвал потрясающей игру соперника из Испании Рафаэля Надаля в финале Australian Open. Встреча состоялась в воскресенье, 30 января.

— Это безумие, уровень игры был очень высоким. Рафа, ты просто поднял свой уровень после двух сетов, выиграл 21 турнир Большого Шлема. Ваше противостояние не завершено в большой тройке, поздравляю тебя и твою команду, — отметил отечественный спортсмен.

По словам Медведева, его супруга отсутствовала на игре, однако следила за ходом состязания из дома.

— Наверное, она сломала телевизор после того, что произошло. Но она моя самая большая поддержка, — признался теннисист.

Также спортсмен выразил благодарность команде и семье и пообещал болельщикам в следующий раз играть лучше, пишет РИА Новости Спорт.

Россиянин Даниил Медведев второй год подряд проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6 и 5:7 в пользу испанца.

По итогам поединка Надаль стал первым в истории теннисистом, который выиграл 21 титул на турнирах Большого Шлема.

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