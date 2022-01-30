Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю в финале чемпионата Австралии по теннису

Фото: instagram.com/medwed33

Россиянин Даниил Медведев второй год подряд проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису. В этот раз спортсмен уступил сопернику из Испании Рафаэлю Надалю. Соревнования прошли в воскресенье, 30 января.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6 и 5:7 в пользу испанца.

Так, Надаль стал первым в истории теннисистом, который выиграл 21 титул на турнирах Большого Шлема.

28 января Медведев вышел в финал Australian Open. В полуфинале он обыграл греческого спортсмена Стефаноса Циципаса. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.

4 января Медведев обыграл Алекса де Минаура и принес сборной России досрочную победу в матче с командой Австралии на ATP Cup. Матч проходил в рамках группового этапа. Встреча теннисистов длилась всего час 20 минут и завершилась победой Медведева по итогам двух сетов — 6:4, 6:2. Таким образом счет в матче Россия — Австрия стал 2:0.

5 декабря сборная России победила команду Хорватии со счетом 2:0 и в третий раз стала обладателем Кубка Дэвиса. В составе команды выступали Медведев, Рублев, Карацев и Карен Хачанов. В качестве запасного был заявлен Донской. До этого россиянин Андрей Рублев одержал победу над хорватом Борной Гойо. Таким образом Россия гарантировала себе победу в финале впервые с 2006 года.