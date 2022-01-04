Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Медведев принес сборной России досрочную победу в матче с Австралией на ATP Cup

Илья Ашуров

Спорт
Медведев принес сборной России досрочную победу в матче с Австралией на ATP Cup
Фото: instagram.com/medwed33

Теннисист Даниил Медведев обыграл Алекса де Минаура и принес сборной России досрочную победу в матче с командой Австралии на ATP Cup.

Матч проходил в рамках группового этапа. Встреча теннисистов длилась всего 1 час 20 минут и завершилась победой Медведева по итогам двух сетов — 6:4, 6:2. Таким образом, счет в матче Россия — Австрия стал 2:0.

На данный момент Медведев занимает вторую строчку в рейтинге теннисистов ATP, уступая лидерство лишь сербу Новаку Джоковичу.

ATP Cup — командный турнир под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он является подготовительным перед Открытым чемпионатом Австралии, который пройдет в начале января. Призовой фонд ATP Cup составляет 10 миллионов долларов.

5 декабря сборная России победила команду Хорватии со счетом 2:0 и в третий раз стала обладателем Кубка Дэвиса. В составе команды выступали Медведев, Рублев, Карацев и Карен Хачанов. В качестве запасного был заявлен Донской. До этого россиянин Андрей Рублев одержал победу над хорватом Борной Гойо. Таким образом, Россия гарантировала себе победу в финале впервые с 2006 года.

Читайте также:
Австралия Даниил Медведев Теннис
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Все мнения
О проекте