Медведев принес сборной России досрочную победу в матче с Австралией на ATP Cup

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Теннисист Даниил Медведев обыграл Алекса де Минаура и принес сборной России досрочную победу в матче с командой Австралии на ATP Cup.

Матч проходил в рамках группового этапа. Встреча теннисистов длилась всего 1 час 20 минут и завершилась победой Медведева по итогам двух сетов — 6:4, 6:2. Таким образом, счет в матче Россия — Австрия стал 2:0.

На данный момент Медведев занимает вторую строчку в рейтинге теннисистов ATP, уступая лидерство лишь сербу Новаку Джоковичу.

ATP Cup — командный турнир под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он является подготовительным перед Открытым чемпионатом Австралии, который пройдет в начале января. Призовой фонд ATP Cup составляет 10 миллионов долларов.

5 декабря сборная России победила команду Хорватии со счетом 2:0 и в третий раз стала обладателем Кубка Дэвиса. В составе команды выступали Медведев, Рублев, Карацев и Карен Хачанов. В качестве запасного был заявлен Донской. До этого россиянин Андрей Рублев одержал победу над хорватом Борной Гойо. Таким образом, Россия гарантировала себе победу в финале впервые с 2006 года.