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Даниил Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Australian Open

Михаил Алимов

Спорт
Даниил Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Australian Open
Фото: instagram/medwed33

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open. В полуфинале он обыграл греческого спортсмена Стефаноса Циципаса.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. В финале россиянин встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Именитый игрок уже выигрывал в 2009 году этот турнир, также он является 20-кратным победителем турниров Большого шлема. Финальный поединок состоится в ближайшее воскресенье, 30 января, передает РИА Новости.

4 января теннисист Даниил Медведев обыграл Алекса де Минаура и принес сборной России досрочную победу в матче с командой Австралии на ATP Cup. Матч проходил в рамках группового этапа. Встреча теннисистов длилась всего час 20 минут и завершилась победой Медведева по итогам двух сетов — 6:4, 6:2. Таким образом счет в матче Россия — Австрия стал 2:0.

5 декабря сборная России победила команду Хорватии со счетом 2:0 и в третий раз стала обладателем Кубка Дэвиса. В составе команды выступали Медведев, Рублев, Карацев и Карен Хачанов. В качестве запасного был заявлен Донской. До этого россиянин Андрей Рублев одержал победу над хорватом Борной Гойо. Таким образом Россия гарантировала себе победу в финале впервые с 2006 года.

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