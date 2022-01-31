Цены на бензин в России стали одними из низких в Европе

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Средняя стоимость литра бензина в России составила 51,3 рубля. Этот показатель стал вторым по дешевизне в Европе в абсолютных цифрах.

Самые низкие цены на АИ-95 были зафиксированы в Казахстане. Там литр бензина стоит 35,7 рубля. На втором месте по дешевизне данного топлива стоит Россия — 51,3 рубля за литр. Третье место у Белоруссии. В этой стране литр бензина в среднем стоит около 61 российского рубля за литр.

— Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Нидерландах, в пересчете на российскую валюту – 169,1 рубля за литр. Далее следуют Финляндия, Дания, Норвегия и Швеция, — следует из данных рейтинга РИА Новости.

Цены на дизельное топливо самые низкие в России — 54,4 рублей за литр. Низкие цены на дизель также наблюдаются в Казахстане, Белоруссии и на Украине.

Также отмечается, что почти во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли. Наиболее существенно стоимость бензина увеличилась в Литве (+31,7%), Болгарии (+31,5%) и в Люксембурге (+30,6%).

В конце декабря 2021 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что правительство России разработало комплекс мер, которые не допустят в стране роста цен на бензин. Об этом в среду, 29 декабря, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.