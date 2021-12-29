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Новак рассказал о мерах по сдерживанию цен на бензин в России

Полина Долганова

Общество
Новак рассказал о мерах по сдерживанию цен на бензин в России
Фото: pixabay.com

Правительство России разработало комплекс мер, которые не допустят в стране роста цен на бензин. Об этом в среду, 29 декабря, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

— Снижение экспортной пошлины компенсируется обратным акцизом, это ранее принятое решение, и этот фактор не влияет на рост цен на бензин. На цены влияет рост затрат и акцизов, — сказал политик в разговоре с РБК.

Он отметил, что цены на топливо зависят от роста затрат и акцизов. Для сведения данных факторов к минимуму в РФ были разработаны предложения по модернизации топливного демпфера. В их поддержку выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.

3 ноября в правительстве России обсудили меры по сохранению цен на бензин и дизель. На совещании затрагивались актуальная динамика цен на нефтепродукты, экономика производства и уровень запасов топлива.

Особое внимание, как уточняется, было уделено ситуации на рынке керосина и его производству. Сдержать рост цен во многом позволяет работа демпферного механизма, уточнили в кабмине.

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