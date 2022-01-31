Исследование: Риск повторного заражения «омикроном» выше, чем при «дельте»

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Исследователи из Имперского колледжа Лондона оценили риск повторного заражения штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Они выяснили, что по сравнению с «дельтой» риск повторного заражения «омикрон»-штаммом выше почти в 5,5 раз.

— Защита, обеспечиваемая перенесенной инфекцией, может составлять всего 19 процентов, — передает Express слова специалистов.

Однако исследование, которое было проведено в Южной Африке, показывает, что заражение вариантом «омикрон» может защитить от «дельты». Также ученые смогли установить, что антитела от перенесенного «омикрона» в четыре раза увеличивают защиту от «дельты».

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30 января директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что штамм коронавируса «омикрон» необязательно станет последним масштабно распространившимся во время пандемии. По его словам, ревакцинированные препаратом «Спутник Лайт» в течение трех месяцев имеют полную защиту от «омикрона»: у всех участников специального исследования обнаружены вирусонейтрализующие антитела. Среди вакцинированных «Спутником V» антитела имелись у 75 процентов участников.