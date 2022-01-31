Столичные аэропорты попали в топ-5 самых загруженных воздушных гаваней
В 2021 году самым загруженным аэропортом в Европе стал турецкий Стамбул. Отмечается, что это звание остается за ним уже второй год. Московский международный аэропорт Шереметьево разместился на втором месте рейтинга. Он принял в прошлом году более 30 миллионов пассажиров.
— В прошлом году аэропорт Стамбула обслужил почти 37 миллионов пассажиров. В 2020 году воздушная гавань пропустила через себя почти 24 миллиона пассажиров, — передает Daily Sabah.
Аэропорт имени Шарля де Голля в Париже занял третье место рейтинга, а четвертое — Схипхол в Амстердаме.
В топ-5 также вошел столичный Домодедово. В 2021 году он принял порядка 25 миллионов пассажиров.
— В прошлом году из-за пандемии коронавируса европейский туристический рынок потерял около 1,4 миллиардов пассажиров, а в 2020 году эта потеря составила 1,72 миллиардов, — пишет издание.
25 января «Турецкие авиалинии» приостановили работу в аэропорту Стамбула до полуночи из-за сильного снегопада. Соответствующие органы продолжают прикладывать усилия, чтобы возобновить работу авиагавани.
До этого сообщалось, что из-за сильных осадков аэропорт в Стамбуле был парализован, сотни людей в понедельник, 24 января, не смогли попасть на свои рейсы. Позже пришлось отменить 16 рейсов и 26 задержать.