Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичные аэропорты попали в топ-5 самых загруженных воздушных гаваней

Виктория Храменкова

Общество
Столичные аэропорты попали в топ-5 самых загруженных воздушных гаваней
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В 2021 году самым загруженным аэропортом в Европе стал турецкий Стамбул. Отмечается, что это звание остается за ним уже второй год. Московский международный аэропорт Шереметьево разместился на втором месте рейтинга. Он принял в прошлом году более 30 миллионов пассажиров.

— В прошлом году аэропорт Стамбула обслужил почти 37 миллионов пассажиров. В 2020 году воздушная гавань пропустила через себя почти 24 миллиона пассажиров, — передает Daily Sabah.

Аэропорт имени Шарля де Голля в Париже занял третье место рейтинга, а четвертое — Схипхол в Амстердаме.

В топ-5 также вошел столичный Домодедово. В 2021 году он принял порядка 25 миллионов пассажиров.

— В прошлом году из-за пандемии коронавируса европейский туристический рынок потерял около 1,4 миллиардов пассажиров, а в 2020 году эта потеря составила 1,72 миллиардов, — пишет издание.

25 января «Турецкие авиалинии» приостановили работу в аэропорту Стамбула до полуночи из-за сильного снегопада. Соответствующие органы продолжают прикладывать усилия, чтобы возобновить работу авиагавани.

До этого сообщалось, что из-за сильных осадков аэропорт в Стамбуле был парализован, сотни людей в понедельник, 24 января, не смогли попасть на свои рейсы. Позже пришлось отменить 16 рейсов и 26 задержать.

Читайте также:
Аэропорты Пассажиры Рейтинги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте