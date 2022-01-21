Чем ревакцинироваться, чтобы путешествовать по миру в 2022 году

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Какой препарат от коронавируса выбрать россиянам для ревакцинации, чтобы свободно перемещаться по миру в 2022 году? С этим вопросом «Вечерняя Москва» обратилась к вице-президенту Российского союза туриндустрии, советнику главы Ростуризма Дмитрию Горину.

Чем ревакцинируют в России

Сейчас в нашей стране для ревакцинации доступны препараты «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Последние два — производятся в меньшем количестве, чем «Спутники». Они есть не во всех медицинских учреждениях.

Россиянам, привитым «Спутником V», чаще всего рекомендуется ревакцинироваться «Спутником Лайт». Это однофазная бустерная вакцина, идентичная первой дозе препарата «Спутник V». Пожилым людям советуют ревакцинироваться двухкомпонентной вакциной, чтобы усилить работу иммунитета.

Самая «признанная» вакцина

По словам Дмитрия Горина, самой распространенной российской вакциной, признанной за рубежом, остается «Спутник V». На данный момент для туристов, привитых этим препаратом, открыт въезд более чем в 70 стран мира.

— Самые распространенные направления, где принимают «Спутник V», — это Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Греция, Кипр, Венгрия и многие другие страны, — пояснил специалист.

В некоторых государствах котируется не только «Спутник V», но и остальные российские препараты для вакцинации, добавил Горин. Эти страны — Венгрия и Куба, уточнил он.

Важно обратить внимание и на срок действия сертификата о вакцинации в стране, куда вы хотите поехать, посоветовал эксперт.

Куда поехать после ревакцинации «Спутником Лайт»

Многие россияне, вакцинированные «Спутником V», выбирают препарат «Спутник Лайт» для повторной прививки. Однако ревакцинация «Лайтом» не является гарантией того, что гражданина РФ пустят в государство, признавшее «Спутник V». Дмитрий Горин назвал этот вопрос «проблемным» и отметил: сейчас Москва ждет точной информации на этот счет от других стран.

— Пока единой позиции нет. «Спутник Лайт» как бустерная вакцина признан только в Израиле, на Кипре, на Кубе и в Венгрии. Теперь каждая страна должна отдельно пояснить, будут ли там приниматься наши туристы, ревакцинированные «Лайтом». Пока официально таких государств всего четыре, — объяснил вице-президент РСТ.

Страны, открытые для непривитых

Некоторые государства продолжают принимать невакцинированных туристов, напомнил Горин.

— Есть страны, для въезда в которые не нужны вакцина и ПЦР-тесты. Это, например, Мексика и Доминикана, — уточнил он.

Также невакцинированные россияне могут отправиться в Абхазию и Южную Осетию.

Для въезда в ряд стран потребуется только отрицательный ПЦР-тест, добавил собеседник «ВМ». По его словам, к таким направлениям относятся ОАЭ, а именно Дубай.

Вакцинный тур: как путешествовать по закрытым для «Спутника» странам

Если россиянин хочет путешествовать по странам, где не принимают «Спутник V», ему придется отправиться в вакцинный тур, сообщил Дмитрий Горин. Самые популярные препараты, позволяющие получить евросертификат, — Pfizer и Moderna. Чтобы получить двухкомпонентную вакцину, придется съездить за рубеж дважды.

— Если вы планируете путешествовать в страны, которые пока не зарегистрировали российские вакцины, нужно воспользоваться вакцинным туром, то есть привиться за рубежом. Для получения евросертификата чаще всего нужна двухкомпонентная вакцина, — рассказал эксперт.

Правила вакцинации иностранными препаратами нужно уточнять на официальных сайтах конкретных стран, куда будет организован вакцинный тур, отметил он.