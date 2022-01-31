В Госдуме предложили запретить уничтожение конфискованных продуктов

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Законопроект, который запрещает уничтожение конфискованных или изъятых из обращения продуктов питания, пригодных к употреблению — будет внесен в Госдуму Российской Федерации в ближайшее время. Об этом в понедельник, 31 января, рассказал автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Он объяснил, что инициатива будет касаться всех продуктов питания, которые были изъяты в связи с нарушением закона. Так, например, незаконно пойманная рыба или же продажа фермерской продукции без определенных документов.

— Законопроектом предлагается дополнить закон новой статьей, предусматривающей, что конфискованные, изъятые из обращения пищевые продукты, признанные после проведения экспертизы пригодными для употребления, направляются для использования для государственных и муниципальных нужд, — передают «Известия» слова из пояснительной записки к законопроекту.

Парламентарий отметил, что уничтожение продуктов вызывает большое напряжение среди россиян, особенно в условиях снижения доходов и роста цен на продукты.

В сентябре 2021 года член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый уже высказывал мнение про передачу малоимущим таможенного конфиската. Он отметил, что для реализации идеи нужен четкий и понятный механизм работы, а помогать в первую очередь нужно многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.