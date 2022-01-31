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«На седьмом небе от счастья»: Том Холланд и Зендея купили дом в Великобритании

Виктория Храменкова

Общество
«На седьмом небе от счастья»: Том Холланд и Зендея купили дом в Великобритании
Фото: www.instagram.com/tomholland2013/

Том Холланд, который исполняет роль нового Человека-паука и его партнерша по съемочной площадке Зендея купили дом в Великобритании. Особняк, в котором будет жить пара, стоит порядка трех миллионов фунтов стерлингов.

В новый дом влюбленные переедут уже предстоящим летом. Известно, что особняк находится недалеко от родителей Холланда.

— Они на седьмом небе от счастья от предстоящего новоселья, — передает издание Geo News слова источника.

Отмечается, что актеры подойдут к безопасности своего совместного жилища с полной серьезностью. Они разместят у подъездной дорожки 2,4-метровые стальные ворота, а все помещения особняка будут оснащены высокотехнологичной системой безопасности.

15 декабря 2021 года в России состоялась премьера киноленты «Человек-паук: Нет пути домой». За первые выходные фильм стал лидером проката в России и странах СНГ. В новой части киноленты Питер Паркер обратился к Доктору Стрэнджу с просьбой, чтобы он заставил всех забыть о Человеке-пауке с помощью магии. Из-за этого в мир персонажа попадают другие положительные и отрицательные герои из разных вселенных. Среди них доктор Октавиус, Зеленый Гоблин, Песочный человек, Электро и многие другие.

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