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Подкасты на тему COVID-19 получат специальные пометки в Spotify

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Подкасты на тему COVID-19 получат специальные пометки в Spotify
Фото: pexels.com/Burst

Подкасты на тему коронавирусной инфекции получат специальные пометки в аудиостриминговом сервисе Spotify. Об этом в понедельник, 31 января, заявил один из сооснователей компании Дэниэл Эк.

Предупреждение сможет отправить пользователя на специализированный портал, который посвящен пандемии COVID-19.

— Он предоставляет легкий доступ к фактам, основанным на данных, актуальной информации, которой делятся ученые, врачи, академики и органы общественного здравоохранения по всему миру, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте сервиса.

Отмечается, что данное обновление будет доступно для всех пользователей уже в ближайшие несколько дней. Предупреждение о содержании подкаста станет первой в своем роде на просторах Spotify.

В Москве заболеваемость новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», который является доминирующим в столице и в целом в России, продолжает расти. Ежедневно фиксируются новые антирекорды по количеству выявленных случаев заражения. Помимо COVID-19, в столичном регионе наблюдается всплеск и сезонных инфекций: ОРВИ и гриппа. «Вечерняя Москва» собрала данные о том, как город борется с распространением «омикрона» и какие меры применяются для сдерживания вируса.

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