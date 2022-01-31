Эксперт рассказала, кого коснется индексация пенсий в 2022 году

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Доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина рассказала, что в январе в России уже увеличили пенсии на 5,9 процента. Данная индексация была ориентирована на прогнозный уровень инфляции 2021 года, который составил порядка 4 процентов.

— Так как фактическая инфляция отличалась от прогнозной и оказалась выше, то с 1 февраля пенсионеры вновь получат проиндексированные выплаты — уже на 8,6 процента, — объяснила эксперт.

Также с 1 февраля произойдет индексация ежемесячных выплат по инвалидности, чернобыльцам, вдовам погибших и умерших ветеранов ВОВ, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий. Помимо этого, материнский капитал также повысится на 8,6 процента.

— С 1 апреля запланировано повышение социальных и государственных пенсий. Социальные пенсии выплачиваются в том случае, если нет необходимого страхового стажа для назначения страховой пенсии, и назначают на пять лет позже общеустановленного пенсионного возраста, — подчеркнула Сорокина в беседе с агентством «Прайм».

Все эти выплаты будут проиндексированы на величину роста прожиточного минимума за прошлый год. Так, ожидается, что они увеличатся на 7,7 процента. Однако фактическая цифра станет известна ближе к апрелю.

— К августу будут пересчитаны пенсии пенсионерам, которые в 2021 году работали и уплачивали взносы на обязательное пенсионное страхование, — заключила специалист.

12 января зампредседателя Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, что размер средней пенсии в России после индексации может вырасти на 1400 рублей. Она также напомнила, что до начала 2022 года средняя пенсия по стране составляла чуть более 16 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин 28 января, подписал закон об индексации пенсий на 8,6 процента. По его словам, принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года.