Петр Бирюков рассказал о старте работ по обеспечению энергомощностью НКЦ на западе Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Новозаводская улица, 18 Карта всех событий

Специалисты начали работы по обеспечению энергоснабжением Национального космического центра (НКЦ) на западе Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в понедельник, 31 января.

Он отметил, что площадь строящегося научного комплекса составит порядка 250 тысяч квадратных метров.

— Перед столичными энергетиками стоит задача обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение нового важного объекта, — заявил заммэра.

Бирюков добавил, что общая присоединяемая энергетическая мощность НКЦ превысит 22 мегаватта.

— Запланировано строительство 15 трансформаторных и распределительных пунктов 10 и 20 киловольт, прокладка 12 кабельных линий общей протяженностью более 30 километров, в том числе, свыше восьми километров с помощью технологии горизонтально-направленного бурения, — уточнил он.

По его словам, такой способ позволит сохранить внешнюю часть грунта и ландшафт местных территорий.

Работы планируется завершить в третьем квартале текущего года, заключил Бирюков.

21 января мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин вместе посетили территорию Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Михаила Хруничева, где идет строительство комплекса зданий Национального космического центра.