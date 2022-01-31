Глава ЛНР заявил, что США «сломают зубы» в попытках задавить республики

Фото: Официальный сайт администрации города Луганска Луганской народной республики

Конгрессмены США «сломают зубы» пытаясь задавить ДНР и ЛНР. Об этом в понедельник, 31 января, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

— Против республик уже введено огромное количество мыслимых и немыслимых санкций, только потому что мы существуем и осмелились защищать свои права и свои убеждения. США уже 60 лет пытается различными санкциями задавить Кубу и у них ничего не выходит. И об нас они точно сломают зубы, — рассказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, американские политики пытаются насаждать демократию в других странах таким образом, как им выгодно. И это мало заботит его или других руководителей непризнанных республик. Пасечник отметил, что у него «масса других задач и вызовов», на которые необходимо отреагировать в регионе.

До этого он заявил, что Украина стягивает тяжелое вооружение и технику в Донбасс. Также он рассказал, что Киев старается скрыть это от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.