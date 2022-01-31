Стала известна причина смерти режиссера Мережко

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Дочь российского и советского режиссера Виктора Мережко Мария рассказала настоящую причину смерти отца. Подробностями наследница поделилась с «Комсомольской правдой».

Мария уточнила, что Мережко стало плохо еще в декабре 2021 года. Режиссер отказывался ехать в больницу, сын буквально силами скрутил отца и отвез его на КТ. Там оказалось, что оба легкие поражены на 90 и 95%. Мережко сразу отправили в реанимацию.

— Надо отдать должное питерским врачам: за неделю они смогли ему очистить легкие до 65%. Он начал ходить, шутил, врачи делали оптимистичные прогнозы. И вдруг у папы отнялась нога. Решили делать срочную операцию, ввели его в наркоз. После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать. Буквально за неделю ушел. Считаю, что операция под общим наркозом была совершенно бессмысленна, — резюмировала Мария.

Врачи же все время давали оптимистичные прогнозы. По словам дочери режиссера, ее брату приснился прекрасный сон: отец выздоровел, стоит рядом с детьми, все хорошо. Однако буквально через три минуты им позвонили и сказали, что Мережко не стало, передает «КП».

Киносценарист, кинорежиссер, народный артист России Виктор Мережко умер 30 января в возрасте 84 лет. Его похоронят на Троекуровском кладбище рядом с супругой.