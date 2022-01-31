Специалисты улучшили сервис сверки финансово-лицевых счетов на портале mos.ru

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Специалисты портала mos.ru улучшили сервис сверки финансово-лицевых счетов арендаторов и покупателей недвижимости в Москве. Об этом рассказала министр Правительства столицы и руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман в понедельник, 31 января.

Он отметил, что юрлица и индивидуальные предприниматели теперь также могут оплачивать начисления с помощью сайта.

По словам главы ведомства, сервис помогает москвичам контролировать исполнение обязательств по договорам и в срок оплачивать счета.

— В 2021 году москвичи воспользовались сервисом около одного миллиона раз. Теперь мы дополнили его новыми опциями, которые расширят возможности пользователей, — заявил Гаман.

Так, например, на сервисе заработал раздел «Баланс по субсчетам». С его помощью бизнесмены, которые в 2020 году получили право перенести арендные платежи за последние семь месяцев, могут узнать размер долга. При этом для этого больше не нужно обращаться в ведомства и составлять соответствующие обращения.

Помимо этого, юрлица и ИП теперь могут оплачивать начисления в электронном формате. Для этого необходимо кликнуть на кнопку «Оплатить».

С подробностями модернизации сервиса можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

До этого заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что в сервисе «Мои платежи» на столичном портале mos.ru появилась возможность не только искать счета, но и сразу оплачивать их.